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ستافرو... ترك ريشته ورحل

رحل أمس الأول الرسام الكاريكاتوري ستافرو جبرا (18 شباط 1947/الصورة) بعد صراع مع المرض. تنقّل الرسام بين العديد من وسائل الاعلام وعرف بعدسته المميزة حيث يوثّق الحرب اللبنانية الاهلية. في منزله في الدكوانة، يحتفظ ستافرو بأرشيف كبير جمعه بأهمّ الفنانين العالميين الذين زاروا لبنان.

كذلك يحتفظ الراحل بأجمل صور لبيروت القديمة في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. عام 1967 بدأت رسوم ستافرو الكاريكاتورية تظهر في المنشورات: الصياد، لوريان لو جور، الزمان، سمر، الصفا، المحرر، الأنوار، الأحرار، صدا لبنان، أوروسكوب، فلاش، الشبكة، الجيش. وكذلك في المنشورات الدولية: دير شبيغل، جون أفريك، بانش، أطلس ورلد إكسبرس، ليكسبرس، ايكونوميا، لو موند وغيرها. إشتهر أيضاً بصوره وأحرز لقب شرف كواحد من أفضل مصوري الحرب اللبنانية المعاصرين من قبل المجلة الفرنسة «فوتو». أسس في أيلول 1983 مجلته الشهرية الخاصة «سكوب SCOOP» التي أعطته فرصة نشر صوره غير السياسية. كذلك أسس «نقابة مصوري الصحافة اللبنانيين» وحل رئيساً فخرياً للنقابة عام 1992. رافق جريدة «البلد» منذ تأسيسها، ونشر رسوماته في الصفحة الاخيرة وبقي فيها حتى لحظات حياته الأخيرة.

المصدر: الأخبار

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