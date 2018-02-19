ست ميداليات متنوعة لمنتخب سورية للتايكواندو في بطولة الفجيرة الدولية
حقق منتخب سورية للتايكواندو ست ميداليات متنوعة في بطولة الفجيرة الدولية المصنفة من الاتحاد العالمي للتايكوندو جي ون التي تختتم فعالياتها اليوم بمشاركة دولة.
وأحرز اللاعب محمد الفضلي الميدالية الذهبية وجنى صيداوي الميدالية الفضية في فئة الصغار وأحمد صياد واية مبارك فضيتين وأوج الذهبي برونزية في فئة الأشبال وشذا الياسين برونزية في فئة الناشئين.
رئيس اتحاد اللعبة قال “حقق لاعبو المنتخب في الفئات العمرية إنجازا مهما في أول مشاركة خارجية لهم هذا العام بإحرازهم ست ميداليات متنوعة رغم مشاركة 847 لاعبا ولاعبة من 37 دولة” مشيرا الى ان اللاعبين قدموا هذا الأداء المشرف نتيجة للجهد الذي بذله المدرب يوسف الصياد من خلال الاشراف والتدريب وحسن اختيار اللاعبين.
وأوضح ديركي ان الوقوف على منصات التتويج في المحافل الدولية أمر عظيم لأن نشيد الوطن الأغلى يعزف وعلم سورية يرفرف عاليا الأمر الذي يعطي دافعا قويا لكل المنتخبات ببذل المزيد من التدريب والجهد للوقوف على تلك المنصات رافعين الروءوس عاليا كأبطال يمثلون الوطن.
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