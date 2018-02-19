ست ميداليات متنوعة لمنتخب سورية للتايكواندو في بطولة الفجيرة الدولية

حقق منتخب سورية للتايكواندو ست ميداليات متنوعة في بطولة الفجيرة الدولية المصنفة من الاتحاد العالمي للتايكوندو جي ون التي تختتم فعالياتها اليوم بمشاركة دولة.

رئيس اتحاد اللعبة قال “حقق لاعبو المنتخب في الفئات العمرية إنجازا مهما في أول مشاركة خارجية لهم هذا العام بإحرازهم ست ميداليات متنوعة رغم مشاركة 847 لاعبا ولاعبة من 37 دولة” مشيرا الى ان اللاعبين قدموا هذا الأداء المشرف نتيجة للجهد الذي بذله المدرب يوسف الصياد من خلال الاشراف والتدريب وحسن اختيار اللاعبين.