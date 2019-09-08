سبع ميداليات لسورية في اليوم الثاني من بطولة بيروت الدولية المفتوحة للتايكوندو

حقق منتخب سورية للتايكوندو سبع ميداليات متنوعة ذهبية وفضيتين وأربع برونزيات في اليوم الثاني من بطولة بيروت الدولية المفتوحة المصنفة من الاتحاد العالمي للتايكوندو.



وأحرزت لاعبة منتخبنا آية مبارك الميدالية الذهبية بعد تغلبها في دور الثمانية على لاعبة لبنانية وفي الدور نصف النهائي على لاعبة لبنانية أخرى وفي المباراة النهائية على لاعبة ايطالية بينما حققت شمس أحمد ورند ابراهيم ميداليتين فضيتين بعد فوز الأولى على لاعبة لبنانية في دور 8 وعلى لاعبة لبنانية أخرى في الدور نصف النهائي وخسارتها في النهائي مع لاعبة طاجيكية وفوز الثانية على لاعبتين لبنانيتين وخسارتها في النهائي مع لاعبة لبنانية أخرى.



وحقق عبد اللطيف الجرايحي ميدالية برونزية بعد تغلبه في دور 32 على لاعب لبناني وفي دور 16 على لاعب لبناني آخر وفي دور 8 على لاعب كويتي وخسارته في الدور نصف النهائي مع لاعب أردني بينما حصد نور الدين جعيداني برونزيته بعد تغلبه في دور 8 على لاعب لبناني وخسارته في الدور نصف النهائي مع لاعب لبناني آخر فيما كانت الميدالية البرونزية الثالثة من نصيب سلاف سعود التي تغلبت على لاعبة لبنانية في دور 8 و خسرت في الدور نصف النهائي مع لاعبة لبنانية أخرى وذهبت الميدالية البرونزية الرابعة لمعتصم البقاعي بعد خسارته في دور نصف النهائي مع لاعب لبناني.



وكان منتخبنا حصد في اليوم الأول ثلاث فضيات وأربع برونزيات على أن تبدأ منافسات فئتي الرجال والسيدات في وقت لاحق اليوم.