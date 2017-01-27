سبع سنوات سجن لكاتب سعودي بسبب مقابلات مع وسائل الإعلام

حكم النظام السعودي بالسجن سبع سنوات على الكاتب السعودي نذير الماجد بتهمة “الخروج عن طاعة ولي الأمر” والتظاهر وإجراء مقابلات مع مراسلي وسائل الإعلام.



وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان في بيان إن “الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على الماجد شمل ايضا منعه من السفر لسبع سنوات أخرى بعد انتهاء مدة محكوميته” مشيرا إلى أن التقارير حول جلسة المحاكمة أكدت “حضور الماجد وحده فيها حيث لم ترافقه أسرته أو محاميه”.



وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت إسم الماجد عام 2011 كواحد من بين أكثر من 160 شخصا اعتقلوا خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مناطق في السعودية للمطالبة بإصلاحات سياسية والإفراج عن معتقلين.



بدورها أكدت منظمة العفو الدولية أن النظام السعودي يشن حملة قمعية مكثفة مع بداية العام الحالي ضد نشطاء حقوق الإنسان في البلاد لافتة إلى إنه في الأسابيع الأخيرة احتجز عدد من النشطاء أو مثلوا أمام المحاكم على خلفية عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان ما يشير إلى أن هذا النظام “يعتزم الاستمرار في قمع المعارضة السلمية بلا هوادة”.

وكالات