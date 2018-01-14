سبب إغلاق طريق جمرايا الجندي المجهول

وأوضح عطا الله أن إغلاق الطريق كان بشكل متقطع وليس دائم علما أنه تم إغلاق الطريق اليوم منذ العاشرة صباحا، لافتاً إلى أن اليوم سينتهي إغلاق الطريق بشكل كامل.