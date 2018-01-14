سبب إغلاق طريق جمرايا الجندي المجهول
كشف مدير فرع مؤسسة المواصلات الطرقية بدمشق أحمد عطا الله أن سبب إغلاق طريق جمرايا-الجندي المجهول هو بهدف استكمال أعمال الدهان ضمن إطار أعمال تأهيل مدخل دمشق الشمالي.
وأوضح عطا الله أن إغلاق الطريق كان بشكل متقطع وليس دائم علما أنه تم إغلاق الطريق اليوم منذ العاشرة صباحا، لافتاً إلى أن اليوم سينتهي إغلاق الطريق بشكل كامل.
ونوه عطا الله بأنه تم تركيب الشاخصات والمحددات وإشارات الدلالة المرورية، وتبقى موضوع تركيب المسامير وانجاز أعمال الدهان إضافة إلى تركيب حواجز أمان ضمن تنسيق بين كوادر فرع دمشق للمواصلات الطرقية ومؤسسة الإنشاءات العسكرية، وذلك عملا بتوجيهات وزير النقل علي حمود ومتابعته، مشيراً إلى أن انجاز المشروع في مراحله الأخيرة.
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