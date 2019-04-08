سانا تعلن أسماء الناجحين بالاختبار العملي للفئتين الرابعة والخامسة

أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا اليوم أسماء الناجحين بالاختبار العملي من ذوي الشهداء وباقي المتقدمين للفئتين الرابعة والخامسة للتعاقد مع عدد من المواطنين في وظائف أعمال صيانة وسوق وخدمية.



ويمكن الاطلاع على أسماء الناجحين في الاختبار العملي على موقع وكالة سانا الالكتروني وفي لوحة اعلاناتها بمقرها في البرامكة.



وأشارت الوكالة الى أن أسماء المقبولين من الناجحين في الاختبار العملي وتسلسل ترتيب نجاحهم ستصدر لاحقا بعد احتساب معامل التثقيل.



وكانت الوكالة أجرت الاختبار العملي للمقبولين من الفئات الرابعة والخامسة في السادس والعشرين من الشهر الماضي.



وأعلنت الوكالة في تشرين الأول العام الماضي عن إجراء مسابقة واختبار للتعاقد مع 281 مواطنا في وظائف لعدد من الفئات وذلك بالإدارة المركزية بدمشق ومكاتبها بالمحافظات.