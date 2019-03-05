سانا تعلن أسماء المقبولين للاشتراك في مسابقتها

أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم أسماء المقبولين للاشتراك في المسابقة والاختبار اللذين أعلنت عنهما في تشرين الأول الماضي للتعاقد مع عدد من المواطنين للعمل لديها في الإدارة المركزية بدمشق وعدد من مكاتبها بالمحافظات.



وحددت الوكالة في إعلانها موعد الامتحان التحريري المؤتمت للمقبولين من المتقدمين إلى المسابقة من الفئتين الأولى والثانية يوم السبت الواقع في 30-3- 2019 الساعة الثانية عشرة ظهراً في كلية الحقوق بدمشق.



كما حددت الوكالة موعد الاختبار العملي بالنسبة للمقبولين من الفئات الرابعة والخامسة يوم الثلاثاء الواقع في 26-3-2019 الساعة العاشرة صباحاً في مبنى الوكالة العربية السورية للأنباء في البرامكة.



وأشارت الوكالة إلى أنه يحق لأي متقدم للمسابقة لم يجد اسمه بين الأسماء المعلن عنها التقدم بطلب اعتراض لمعرفة سبب عدم قبوله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان أسماء المقبولين ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين بالمسابقة والاختبار وكذلك توزع المقبولين على القاعات على موقع وكالة سانا الالكتروني.



وكانت الوكالة أعلنت في تشرين الأول العام الماضي عن إجراء مسابقة واختبار للتعاقد مع 281 مواطناً في وظائف لعدد من الفئات وذلك بالإدارة المركزية بدمشق ومكاتبها بالمحافظات.



للاطلاع على أسماء المقبولين..



أسماء المقبولين للتقدم إلى مسابقة سانا من الفئتين الأولى والثانية



تتمة أسماء المقبولين للتقدم إلى مسابقة سانا من الفئتين الأولى والثانية



أسماء المقبولين من ذوي الشهداء للتقدم إلى مسابقة سانا من الفئتين الأولى والثانية



أسماء المقبولين للتقدم للاختبار المعلن عنه في وكالة سانا للفئتين الرابعة والخامسة