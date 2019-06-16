سامسونغ تكشف عن هاتفها الجديد " المدرع "

أعلنت شركة "سامسونغ" عن نيتها إطلاق هاتف Galaxy Xcover 4s، القادر على تحمل الصدمات وأصعب الظروف المناخية.

وأهم ما يميز هذا الهاتف هو هيكله المتين المقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68 العالمية، والقادر على مقاومة الصدمات والخدوش، وتحمل درجات التفاوت الشديد في الحرارة والبرودة.



الهاتف يأتي بشاشة بمقاس 5 بوصات، بدقة عرض (1280/720) بيكسل، ومعالج Exynos 7885 ثماني النوى، بتردد 1.6 غيغا هيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت، قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 2800 ميلي أمبير.



وأتى الجهاز بكاميرا أساسية بدقة 16 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، أما سعره فسيصل إلى 340 دولار