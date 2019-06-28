سامسونغ تطلق تقنيات جديدة للمنازل الذكية

كشفت شركة SmartThings التابعة لـ "سامسونغ" مؤخرا، مجموعة من الأجهزة الإلكترونية المخصصة لعشاق التقنية وملاك المنازل الذكية.



ومن أبرز تلك الأجهزة كاميرا SmartThings Cam الذكية، المخصصة لمراقبة المنازل، وتسجيل الفيديوهات بدقة HDR، والمزودة بقدرات خاصة تجعلها تستشعر حركة الأجسام المحيطة بها.



ويمكن للمستخدم التحكم بهذه الكاميرا عن بعد، باستخدام تطبيق خاص يحمله في هاتفه الذكي، واستعمالها لمراقبة المنزل أو مراقبة غرف الأطفال، و استعرضت الشركة مصباحا ذكيا يضيء الغرف والمنازل بضوء أبيض، ويمكن التحكم بمستوى سطوعه عبر تطبيق ذكي في الهواتف أيضا.



ويبلغ سعر الكاميرا المنزلية الذكية 89.9 دولار، وسعر المصباح 9.99 دولار.