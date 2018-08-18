سالم زهران للحريري: ستذهب الى سوريا ورجلك فوق رقبتك.. و الشارع يشتعل

أقدم أنصار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على إشعال إطارات وقطع طرق في بيروت احتجاجا على تصريحات أدلى بها الإعلامي سالم زهران طالت الحريري.



وقطع المحتجون الغاضبون، مساء اليوم الخميس، الطريق في منطقة كورنيش المزرعة وأتوستراد السعديات باتجاه بيروت، احتجاجا على تصريحات زهران، خلال إحدى الحلقات التلفزيونية، التي اعتبروها إهانة بحق رئيس الحكومة.

وعملت القوى الأمنية فيما بعد على إعادة فتح حركة السير وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

وأصدرت الأمانة العامة لـ”تيار المستقبل” بيانا استنكرت فيه ما صرح به زهران ووصفته بـ”كلام ناب”، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأكد “تيار المستقبل” رفضه لـ”استخدام الشارع وسيلة للتعبير عن الآراء”، داعيا كافة مناصريه إلى الامتناع عن “أي تحرك يقطع الطرقات ويعطل مصالح المواطنين ويندرج في خانة مخالفة القانون”.

وتأتي تلك التحركات غداة إطلالة زهران في برنامج “بموضوعية” على شاشة قناة MTV أمس الأربعاء، علق خلالها على موقف الحريري الرافض للتطبيع مع سوريا بالقول: “إذا قال محمد بن سلمان لسعد الحريري.. أنا ذاهب إلى سوريا أريدك أن تلحقني.. هل يذهب أم لا؟ طبعا سيذهب ورجله فوق رقبته”.

وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعلٍ أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي.



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