ساعة نوم بعد الغداء تحمي الدماغ وتجعله يبدو أصغر بخمس سنوات

توصلت دراسة حديثة إلى أن النوم مدة ساعة بعد وجبة الغداء يحافظ على صحة العقل ويجعل الدماغ يبدو أصغر ب 5 سنوات.



ووجدت الدراسة التي شملت نحو 3 آلاف من البالغين الصينيين ممن تزيد أعمارهم على 65 عاما ونشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لعلاج الشيخوخة أن الأشخاص الذين أخذوا قيلولة مدة ساعة بعد الغداء كانوا أفضل في الاختبارات مقارنة بأولئك الذين لا ينامون بعده كما وجد الباحثون أن أخذ قيلولة أطول أو أقصر من مدة ساعة لم يؤءد إلى نفس النتائج.



وتلقى المشاركون في الدراسة الذين كانوا ينامون بعد وجبة الغداء لمدة تتراوح بين 30 و90 دقيقة مجموعة من العمليات الرياضية الأساسية واختبارات الذاكرة وذلك لتقييم قدراتهم الإدراكية حيث أظهرت النتائج وجود انخفاض واضح في المهارات المعرفية لدى المشاركين ممن لم يأخذوا قيلولة على الإطلاق أو ناموا مدة أقل أو أكثر من ساعة واحدة.

وكالات