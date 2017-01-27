ساعة مصنوعة من الجبن تقدر بمليون دولار

نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية ، مجموعة من الصور المختلفة لساعات سويسرية، مصنوعة من الجبن، ويقدر سعر بيعها مليون دولار.

وقرر أحد الأشخاص المسؤول عن تصنيع الساعات السويسرية، عمل اختراع فعال للغاية وغريب، حيث قام بإدخال الجبن في إنتاج وصناعة سلسلة كبيرة من الساعات السويسرية.

ساعات Vacherin Mont d'Or يدخل أيضا في تصنيعها الذهب، وجلود طبيعية من أجود الأنواع، ومنها ما هو على هيئة جلد الأبقار.

من جانبه قال H.Moser أن 95 في المائة من المواد التي استخدمت لتصنيع الساعة، هي في الأصل سويسرية، ونحن ملتزمين للغاية بالتشريع الجديد.

وكالات