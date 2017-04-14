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ساعة الركض تطيل العمر 7 ساعات

أفاد باحثون أميركيون في دراسة أجروها في جامعة "أيوا ستيت" الأميركية أن "العدو والركض يطيلان العمر وأن كل ساعة يعدو فيها الإنسان أسبوعياً تؤدي إلى زيادة عمره بنحو سبع ساعات كاملة".

واعتبر الباحثون أن "العدو يشكل الرياضة الأكثر فعالية على هذا الصعيد، بصرف النظر عن المسافة التي يقطعها المرء خلال الركض أو السرعة التي يعدو بها"، مشيرين إلى أن "المواظبة على العدو والركض قد تزيد عمرك بما يصل إلى ثلاث سنوات".

وشملت الدراسة إعادة تحليل بيانات تم الحصول عليها من معهد كوبر بمدينة تكساس الأميركية، كما جرت في إطارها دراسة نتائج عدد من الدراسات الحديثة، التي بحثت العلاقة بين ممارسة الرياضة ومتوسطات الأعمار.

ولفت الباحثون إلى "مخاطر الوفاة المبكرة تقل بنسبة 40 في المئة عند من يحرصون على العدو، مهما كانت سرعتهم أو الكيلومترات التي يقطعونها خلاله".

وكالات

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