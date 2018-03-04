ساعات وتبدأ أضخم مناورة عسكرية بين "إسرائيل" وأميركا

تبدأ صباح غداً الأحد المناورة الضخمة التي يشارك فيها آلاف الجنود من الجيشين "الإسرائيلي" والأميركي والتي تحاكي حرباً شاملة تتعرض خلالها "إسرائيل" لهجمات صاروخية من جميع الجبهات.وبحسب الإعلام العبري، فإن 2500 جندي أميركي بالإضافة إلى 2000 جندي من منظومة الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو "الإسرائيلي" ووحدات أخرى سيشاركون في التمرين لـ"تحسين الجاهزية بهدف التصدي للتهديدات الصاروخية".وسيحاكي التمرين وصول قوات أميركية إلى "إسرائيل" إثر تعرضها لهجوم صاروخي على جبهات مختلفة وسيناريوهات متعددة للتعامل معه من خلال إستخدام منظومات مختلفة مثل "حيتس" و"القبة الحديدية" و"مقلاع داود" و"باتريوت".والجدير بالذكر، أن مناورات "جونيبر كوبرا" أجريت للمرة الأولى عام 2001 لكن المناورة هذا العام تعد أكبر مناورة مشتركة لــ"إسرائيل" مع قيادة القوات الأميركية في أوروبا هذا العام.