ساعات قليلة وتفتح جبهة الأمطار على كافة المناطق السورية

بدء دخول الجبهة الماطرة الرئيسية منذ قليل أغلب أجزاء الساحل السوري ودخولها لدمشق و أجزاء جيدة من المحافظات الداخلية السورية وساعات بسيطة إن شاء الله نتوقع أن تبدأ الأمطار على كافة المناطق السورية , تكون بفعالية متوسطة لجيدة إجمالاً , وجيدة على السواحل السورية مصحوبة بالبروق , نذكر يوم أمس مساءً وليلاً تم تسجيل هطولات مطرية شديدة الغزارة على أجزاء واسعة من الشرق السوري سننشر كمياتها قريباً إن شاء الله.



تكتل خلايا رعدية قبال السواحل اللبنانية ولازالت الصور تبشر بمزيد من تشكلها خلال الساعات القليلة القادمة والثلوج تصبح ساعات المساء على إرتفاع 1300 متر بشرط توفر الفعالية والغطاء السحابي , وتستمر الفعالية حتى أول ساعات صباح يوم غد الأحد ولتستقر الأجوء بعدها في دمشق وجميع المناطق السورية





هوى الشام



