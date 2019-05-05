سارقي المواطن "خ _ق" في قبضة العدالة

ألقى فرع الأمن الجنائي القبض على سارقي المواطن “خليل قيسي” ، الذي تعرض لعملية سلب بقوة السلاح بتاريخ ٢٠ نيسان الماضي في مدينة اللاذقية .





وقال مصدر في فرع الأمن الجنائي : “المتهمان قاما تحت تهديد السلاح بسلب المواطن خليل سيارته وبداخلها مبلغ مالي يقدر بحوالي ٤.٥ مليون ليرة سورية”.





وأكد المصدر أنه “خلال ٢٤ ساعة من وقوع الحادثة تم القبض على أثنين من الفاعلين واسترداد السيارة المسروقة نوع “هونداي”.





وبيّن المصدر أن “التحقيقات ما تزال جارية لإلقاء القبض على باقي الشركاء واسترداد المبلغ المسلوب”.

ولفت المصدر إلى أنه “تم تنظيم الضبط اللازم بحق المتهمين وسيتم تقديم المقبوض عليهما للقضاء أصولا بعد انتهاء التحقيقات”.





يذكر أنه تم القبض مؤخرا على ثلاثة أشخاص لإقدامهم على ترويج العملة الأجنبية المزورة ضمن مدينة اللاذقية.