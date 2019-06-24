سارق سيارات الـ “كيا” بمدينة جبلة بقبضة الأمن الجنائي بأقل من 24 ساعة

ادعى المواطن اسامه محمد مالك السيارة نوع كيا سيراتو رقم (327771) طرطوس بإقدام مجهول على سرقتها من أمام منزله بمنطقة جبله ومن خلال البحث والمتابعة تمكن فرع الأمن الجنائي باللاذقية من معرفة الفاعل ويدعى (ج .ص) مواليد 1991 حيث ألقي القبض عليه أثناء قيامه بعرض السيارة للبيع بسعر زهيد، احضر مع السيارة للفرع واعترف بسرقة السيارة بطريقة الخلع والكسر وارتكابه عدة حوادث آخرى.



التحقيقات جارية معه بحوادث مشابهة ومعرفة شركائه، وسيتم تقديمه للقضاء وتسليم السيارة لمالكها اصولا .





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