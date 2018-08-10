ساحة “ اردوغان” .. جديد عملاء الاحتلال التركي في عفرين

غير ما يسمى بـ “المجلس المحلي لمدينة عفرين” اسم إحدى ساحات المدينة المحتلة إلى ساحة “الرئيس رجب طيب اردوغان”.

وأفادت مصادر إعلامية “معارضة” عن قيام “المجلس المحلي لمدينة عفرين”، المعين من الاحتلال التركي بتغيير أسماء ثلاث ساحات رئيسية في المدينة، وسميت إحداها ساحة “الرئيس رجب طيب أردوغان”.

وذكرت المصادر أن “المجلس” غير اسم دواري “كاوا الحداد” و”نوروز” في عفرين إلى دواري “الشهداء” و”صلاح الدين”.

فيما قرر “المجلس” تغيير اسم ساحة “السراي” المجاورة لدوار الوطني في المدينة المحتلة إلى ساحة باسم الرئيس التركي اردوغان.

ولاقى قرار “المجلس المحلي” المعين من الاحتلال التركي، غضباً واستنكاراً من أهالي المدينة، حيث عبر أحدهم عن رفضه بالقول “سنبول على هذه اللوحة يوماً”.

يذكر أن السلطات المعينة من قبل تركيا في المناطق المحتلة شمالاً، باشرت بإصدار بطاقات شخصية (هوية) جديدة لأهالي هذه المناطق.