سائقو تكسي يضربون بعرض الحائط «التعرفة الجديدة».. وسرافيس زادت الأجرة؟!

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن دباس لـ«الوطن» أن عدداً من سائقي التكاسي في العاصمة تهربوا من وضع اللصاقات الجديدة والتقيد بالعدادات تحت مبررات وادعاءات من بعضهم بارتفاع أسعار مختلف المستلزمات من قطع غيار وعدد من المواد، علماً أن هناك مهلة لسائق التكسي لمدة 3 أشهر للتقيد بهذا الموضوع.



وبيّن دباس أن عدد اللصاقات التي تم وضعها وصل إلى 3500 لصاقة، ومن المقرر وضع جميع اللصاقات المتضمنة التعرفة الجديدة للعمل بموجبها، على أن يتم وضع لصاقات لـ22 ألف سيارة تكسي (عداد).



ولفت إلى عدم التزام عدد من السائقين بالعدادات، مضيفاً: من خلال جولات يومية تمت مخالفة عدد من السائقين لمضمون القرارات الصادرة، مع لحظ وجود اتفاق مسبق بين الراكب وسائق التكسي على تعرفة محددة من دون الالتزام بالعداد تحت مبدأ (المشاركة)، إضافة إلى أن عدداً من المواطنين لم يعلموا بعد بوجود تعديل على التعرفة.



في السياق، عمدت بعض وسائط النقل (السرافيس) إلى تقاضي أجرة زائدة من الركاب على بعض الخطوط، وذلك بحجة عدم كفاية الأجرة التي تتقاضاها السرافيس حاليا، مطالبين بزيادة التعرفة بشكل رسمي لجميع الخطوط.وأكد دباس أنه لا جديد حول هذا الموضوع حالياً، ولم تقر أو تدرس حالياً أي زيادة للتعرفة على الخطوط.



الوطن