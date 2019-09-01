سائق تكسي عمومي بدمشق يعيد مبلغ كبير بعد أن نسيَ أحد الركاب حقيبته ضمن التكسي

أعلم سائق التكسي العمومي محمد بالوش ابن عبد الناصر قسم شرطة كفرسوسة بدمشق أنه عثر ضمن سيارته على حقيبة بضمنها مبلغ مالي قدره " مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون الف ليرة سورية " ووجد رقم جوال ضمن الحقيبة حيث تم الاتصال به من قبل قسم شرطة كفر سوسة وتم استدعائه ليتبين أن المال عائد له



تم تنظيم الضبط اللازم وتسليم المبلغ لصاحبه اصولا بعد التأكد من أن المبلغ عائد لصاحبه



قيادة شرطة محافظة دمشق تشكر المواطن محمد بالوش سائق التكسي على نزاهته وامانته .



توثيق : محمد حلو - الشرطة police