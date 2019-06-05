سائق تكسي أجرة في الحسكة يعيد كيس لصاحبه قيمة محتواه حوالي مليونين ونصف ليرة سورية.

بتاريخ 2/6/2019 صائغ ذهب استقل سيارة أجرة وعند نزوله منها نسي كيس يحتوي (125) غرام من الذهب تقدر قيمته بمليونين ونصف ليرة سورية وحاول الصائغ البحث عن سائق التاكسي لكن دون جدوى ،فلجأ إلى فرع مرور الحسكة ،وبالتعاون والاستعانة بأصحاب كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان تم التعرف على نوع ورقم لوحة السيارة وبالتواصل مع سائقها المدعو حمود جاسم العلي من أهالي مدينة الحسكة و إعلامه بوجود صاحب كيس الذهب بالفرع الذي بدوره أبدى تعاوناً سريعاً مع فرع المرور وذهب من تلقاء نفسه للفرع مصطحبا الكيس المذكور وقام بتسليمه أصولاً .



الجدير بالذكر أن السائق المذكور تعرض لأكثر من حادثة من هذا النوع وقام بإعادة الأشياء لأصحابها الأمر الذي ترك أثرا طيباً وايجابيا وان دل فإنه يدل على صدقه وامانته وطيب أخلاقه



المقدم رياض حيدر رئيس فرع مرور الحسكة شكر السائق حمود العلي وأثنى على أمانته وإخلاصه ونبل أخلاقه على ما قام به اتجاه إخوته المواطنين.



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