زيوت عطرية تساعدك في فقدان الوزن

أثبت الخبراء أن لبعض الزيوت العطرية فعالية كبيرة في إنقاص الوزن الزائد وزيادة مستويات الطاقة، سواء من خلال استنشاقها أو من خلال نشرها في الجو أو حتى عن طريق تطبيقها على الجسم. إليكم قائمة بهذه الزيوت العطرية.



زيت الليمون



مثل ماء الليمون، يمكن لزيت الليمون العطري أن يساعدك أيضًا في فقدان الوزن؛ إذ كشفت الأبحاث أنه يعزز من عملية تحلل الدهون، فضلًا عن إزالته تراكم السموم من الجسم وتعزيز مستوى اطاقة والهضم، كما يعزز أيضًا من الحالة المزاجية.

لذا ينصح الخبراء باستخدام جهاز المعطر لنشر زيت الليمون في الجو والحصول على أقصى الفوائد.



زيت اللافندر



يعدّ هذا الزيت رائعًا لتخفيف التوتر وتيسير عملية خلودك للنوم ليلًا، ولكن من أبرز فوائده المذهلة، هي قدرته على تعزيز فقدان الوزن، وذلك من خلال فرك 4-5 قطرات من زيت اللافندر على يدك واستنشاقه، كما يمكنك تطبيقه على معصميكِ وعنقك من الخلف قبل النوم.



زيت النعناع



إضافة إلى تعزيز طاقتك وتهدئة آلام العضلات وتسريع عملية الشفاء، تساعد رائحة زيت النعناع على تقليل طلبك للطعام وتُشعرك بالشبع، ويمكنك استخدامه من خلال إضافة 4-5 قطرات من الزيت إلى ماء الحمام للتمتع بفوائده والحصول على تأثيره المهدئ.



زيت الجريب فروت



يساعد زيت الجريب فروت على تحلل دهون الجسم الزائدة وتعزيز عملية الأيض وتقليل الشهية، وقد كشفت دراسة سابقة أن تدليك المعدة باستخدام هذا الزيت، يساعد على تقليل دهون البطن ومحيط الخصر، فضلًا عن تنظيمه لمعدل ضربات القلب وتعزيزه لعملية الهضم.



زيت الزنجبيل



ينضم زيت الزنجبيل أيضًا إلى هذه القائمة، وذلك لتميزه بتقليل الالتهابات والتوتر ونهم السكريات، فضلًا عن أنه يساعد في حرق الدهون وتعزيز الأيض، ويمكنك استخدامه بكل بساطة من خلال إضافة 2-3 قطرات من الزيت إلى ماء الحمام الدافئ أو من خلال استنشاقه مباشرة.