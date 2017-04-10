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زيت الزيتون والمكسرات لحياة صحية

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ستانفورد أن الجرعة السحرية لحياة طويلة وصحية تكمن في زيت الزيتون والمكسرات والأفوكادو.
وأوضح الباحثون أن هناك شكلاً من الدهون تسمى «الدهون الأحادية غير المشبعة» توجد في زيت الزيتون تساعد الناس على الوصول إلى 100 سنة.
وأوضح الباحثون أن زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات لها فوائد لا تعد ولا تحصى، وأبرزها منع خطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب والسكري.
ويعتقد الباحثون أن الدهون تساعد على حماية الخلايا من علامات الشيخوخة، لكن يجب تناولها باعتدال.
وقال البروفيسور «آن برونيت» إن هذه الدراسة تفسر أيضاً لماذا الأوروبيون الجنوبيون، الذين يتناولون زيت الزيتون في حوض البحر الأبيض المتوسط، يعيشون لفترة أطول، ولديهم انخفاض في معدلات أمراض القلب، على الرغم من تناول المزيد من الدهون.
وأضاف الباحثون إن زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات أفضل أغذية في العالم لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة فريدة من نوعها التي تقلل من الالتهاب مثل «أوليوكانثال».

وكالات

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