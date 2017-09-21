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زيت الزيتون المغشوش في مستودعات «السورية للتجارة» لمصلحة صناعة الصابون لكن دون استجرار

أخيراً وبعد مضي حوالي عامين على حجز 420 صفيحة زيت زيتون لدى مستودعات فرع المؤسسة السورية للتجارة ولاسيما بعد أن تبين أنها مغشوشة ولا تصلح للاستهلاك البشري.زيت الزيتون المغشوش في مستودعات «السورية للتجارة» لمصلحة صناعة الصابون لكن دون استجرار

هذا ما يؤكده الضبط المؤرخ في تاريخ19-11-2015 والضبط المؤرخ في تاريخ18-11-2015، مع العلم أن وزن كل صفيحة هو /16/ كغ، حيث تبلغ الكمية المحجوزة بحوالي 6720 كغ. وبعد إحالة الموضوع إلى المحكمة، المختصة فقد وافقت المحكمة وبناء على كتاب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المؤرخ في تاريخ17-8-2017 على بيع هذه المادة المغشوشة والمحجوزة لدى مستودع المؤسسة السورية للتجارة في السويداء

وفعلاً بعد الحصول على هذه الموافقة قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تاريخ11-9-2017 بمخاطبة كل من معامل الدفاع في دمشق وشركة سكر حمص وذلك بغية تبيين إمكانية شراء مادة الزيت المغشوش، وذلك بهدف استخدامها في صناعة الصابون حصراً على أن يتم استلام المادة من أرض مستودع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، علماً أنه سيتم تعطيل هذه المادة من قبل دائرة حماية المستهلك بالملونات قبل استلامها لضمان عدم استخدامها للاستهلاك البشري.

ووفق مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء فادي مسعود فإن الرد لم يأت بعد من معامل الدفاع وشركة سكر حمص حتى هذا التاريخ ونحن ننتظر الرد.


طلال الكفيري - تشرين

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