زيارة مشتركة لبرلمانيين روس وأتراك إلى سوريا

طرح رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، خلال لقائه أمس في موسكو مع السفير التركي لدى روسيا، حسين لازيب دير أوز، إعداد زيارة مشتركة للبرلمانيين من الدولتين إلى سوريا.

وقال بيان صدر عن المكتب الصحافي لمجلس الاتحاد: «تحدث كوساتشيف (للجانب التركي) عن نتائج الزيارة المشتركة إلى سوريا مع نواب من البرلمان الأوروبي، وعرض دراسة تنظيم زيارة مماثلة إلى الجمهورية العربية السورية للبرلمانيين الروس والأتراك».



ويدور الحديث في هذا البيان عن الزيارة إلى سوريا، التي قام بها 3 نواب في البرلمان الأوروبي، وهم من إيطاليا ولاتفيا وإستونيا، معاً مع وفد نيابي من مجلس الاتحاد الروسي، أواخر شهر كانون الأول الماضي.

وقال عضو حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في البلاد، محمد أردوغان، في حديث إلى وكالة «نوفوستي»الروسية، تعليقاً على اقتراح كوساتشيف، إنّ إجراء هذه الزيارة قد يُبحث في الاجتماع المرتقب للجنة الصداقة بين البرلمانين الروسي والتركي.

وأضاف: «من الممكن أن نقوم بزيارة مشتركة مع النواب الروس إلى سوريا إذا كانت تسهم في إحلال السلام هناك والحفاظ على وحدة البلاد وأراضيها».

كذلك أشاد «حزب الشعب الجمهوري»، ثاني أكبر قوة في البرلمان، بالاقتراح الروسي، حيث قال المتحدث باسمه، أوغوز خان صالحي، إن «هذه الخطوة ستخدم تحقيق السلام» في سوريا.



(الأخبار)