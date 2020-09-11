زيادة ٢٥% على رواتب المحامين المتقاعدين

كشف نقيب المحامين السوريين "الفراس فارس"، أنه سيكون هناك زيادة لرواتب المحامين المتقاعدين تصل إلى ٢٥ بالمئة، إضافة لزيادة في معونة الوفاة والتقاعد في مؤتمر النقابة العام الذي سوف يعقد بداية الشهر القادم، وسوف تتبعها زيادة أخرى في المؤتمر الذي سوف يعقد في العام القادم، موضحاً أن راتب المتقاعدين حالياً يصل إلى نحو ٤٧ ألف ليرة.



كما أكد فارس أنه سيكون في المؤتمر القادم والمصغر تعديل لأسعار الوكالات ورفع سعرها، وأنه سيكون هناك نموذج جديد للوكالات غير قابل للتزوير والتلاعب ومضبوطة بأرقام متسلسلة، موضحاً أن هذا الارتفاع يعود بالفائدة على المحامي وخزانة التقاعد ومن دون أن يؤثر على المواطن.



واعتبر نقيب المحامين أن زيادة رسم الوكالة سيكون مقبولاً من دون أن يذكر الرقم، كاشفاً أنه يتم تنظيم ٧٠٠ ألف وكالة سنوياً وبالتالي على سبيل المثال إذا زاد الرسم ألف ليرة فإنه يمكن أن يعود على خزينة التقاعد مبلغ نحو ٧٠٠ مليون ليرة وهذا ما يساعد على زيادة رواتب المتقاعدين حتى ١٠٠ ألف وأكثر.