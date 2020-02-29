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زيادة مخصصات السكر والشاي.. وإضافة زيت القلي عباد الشمس عبر البطاقة الذكية.

تبدأ السورية للتجارة اعتباراً من صباح يوم غد الأحد ١/٣/٢٠٢٠ ببيع مادة زيت القلي عباد الشمس عبر البطاقة الذكية (الالكترونية).


وسيباع زيت القلي في صالات المؤسسة بمعدل 1 ليتر للعائلة المؤلفة من شخص أو شخصين، و2 ليتر للعائلة المؤلفة من 3 و4 أشخاص، و3 ليترات للعائلة المؤلفة من 5 أو 6 أشخاص، و4 ليترات للعائلة المؤلفة من 7 أشخاص فأكثر، بسعر ٨٠٠ ليرة سورية لليتر الواحد.


كما  تمت زيادة مخصصات السكر للعائلة المكونة من 5 أو 6أاشخاص إلى 5 كيلو غرامات وإلى 6 كيلو غرامات للعائلة المكونة من 7 أشخاص فأكثر.


وزادت أيضاً مخصصات العائلة من الشاي إلى ١٢٠٠ غرام للعائلة المكونة من 5 أو 6 أشخاص وإلى١٤٠٠ غرام للعائلة المكونة من 4 أشخاص فأكثر.
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يذكر أنه مع مطلع الشهر الجديد سيكون هناك ١٥١ صالة رديفة لصالات السورية للتجارة ضمن صالات المؤسسة الاجتماعية العسكرية والجمعيات التعاونية ليصبح عدد صالات السورية للتجارة ١٠٥٠ صالة على مستوى القطر ما عدا المتنقلة منها.