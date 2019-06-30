زيادة حالات جلطات الشباب ووفاة المسنين وحيدين في منازلهم

عن أكثر الحالات التي ترد إلى الطب الشرعي، أكد مدير الهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور زاهر حجو أن هناك زيادة في جرائم القتل وأيضاً زيادة طفيفة لحالات الانتحار الذي أصبح يتم بطرق غير تقليدية.



فمثلاً كانت حالات انتحار النساء سابقاً بالسم حصراً, أما الآن فصارت المرأة تنتحر بطلق ناري أو شنقاً وهذه النزعة العدوانية لم تكن موجودة قبل الحرب، يضاف إلى ما سبق ازدياد حالات الجلطات في سن الشباب وازدياد ظاهرة مؤلمة جداً ومؤسفة، وهي وفيات مسنين وحيدين في منازلهم، إذ يتعرضون لنوبة احتشاء ولا يوجد من يسعفهم أو يقدم لهم الدواء، فيموتون ولا تُكتشف وفاتهم إلا بعد مرور أيام على الوفاة, أي بعد انتشار روائح الجثة واكتشاف الأمر من الجوار الذين بدورهم يخبرون الطب الشرعي.









تشرين