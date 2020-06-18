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زيادة تعويضات جرحى العجز الكلي والجزئي من قوات الدفاع الشعبي

بدعم من صندوق الشهداء والجرحى والمفقودين والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لبرنامج "جريح الوطن "، تم تخصيص جرحى العجز الكلي والجزئي من القوات الرديفة ممن كانت إصابتهم ناجمة عن العمليات الحربية بقرار المجلس الطبي العسكري بنسبة إصابة 70بالمئة وما فوق، وقد تمت تسوية أوضاعهم القانونية المُتعلقة بخدمة العلم بزيادة تعويضاتهم الشهرية بنسبة 100بالمئة .  


و بيّن مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي: أنه بموجب القرار سيتقاضى المشمولون مبلغاً وقدره 60 ألف ليرة سورية شهرياً بعد أن كان 30 ألف ليرة على أن يطبق القرار بعد أن أصبح نافذاً، مشيراً إلى أن هذا يأتي تقديراً لوضعهم وظروفهم وضمن إطار الدعم المقدم ، مضيفاً: إن القرار يشمل جرحى قوات الدفاع الشعبي والذين تتراوح نسبة إصابتهم بين 70 لـ 75 بالمئة.  


 وكان مجلس الوزراء وافق العام الماضي على زيادة قيمة التعويض الممنوح لجرحى قوات الدفاع الشعبي المصابين بنسبة عجز 70 إلى 75 بالمئة ليصبح 30 ألف ليرة سورية شهرياً يتم تسديدها من الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لمدة عشر سنوات. 

 

 

الوطن