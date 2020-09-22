زوجة تقتل زوجها بحلب بمبيد حشري

أخبر فرع الأمن الجنائي في حلب بدخول شخص يدعى (علي . ر) إسعافاً إلى أحد المشافي مفارقاً الحياة وبعد الكشف الطبي عليه من قبل الطبابة الشرعية في حلب تبين أن سبب وفاته هو تسممه بمبيد حشري.



ومن خلال التحري وجمع الأدلة تمكن فرع الأمن الجنائي في حلب من كشف ملابسات الجريمة وحصر الشبهة بزوجة المغدور المدعوة (ح . ح) وقام بإلقاء القبض عليها، وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على وضع مبيد حشري شديد الفعالية لزوجها ضمن كأس ماء معدني بسبب خلافات عائلية بينهما.



تمّ العثور على علبة المبيد الحشري والتحرز عليها، وسيتم تقديم المقبوض عليها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل.





وزارة الداخلية السورية