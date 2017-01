زوجات «داعش»: BBC2 تقسم الرأي العام

ضمن برنامجها الكوميدي الجديد Revolting، عرضت قناة BBC2 أخيراً اسكتشاً بعنوان The Real Housewives of Isis يسخر من زوجات مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي. المقطع المصوّر الذي حظي بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قسم الرأي العام بحدّة.



يُظهر الشريط الزوجات المحجبات وهن يتلقطن صور سيلفي ويستعرضن فيها سترات مزوّدة بقنابل. وفي مشهد آخر، تقول إحداهن: «بقي ثلاثة أيّام حتى موعد الذبح، ولا أعرف ماذا سأرتدي»، قبل أن تظهر أخرى في مشهد ثانٍ وهي تتباهى بسترتها المتفجّرة قائلة: «أحمد فاجأني بها أمس»، فيما تسجّل لها امرأة أخرى فيديو لنشره على إنستغرام. علماً بأنّ هذا الاسكتش الساخر مستوحى من السلسلة الشهيرة Real Housewives of... التي تضمنّت New York، وOrange County، و Beverly Hills. وقد تولّى كتابة الاسكتش الجدلي المخرجان هيدون براوز وجوليون روبنشتاين، الفائزان بجائزة «بافتا»، وسبق أن شاركا في تمثيل وإنجاز The Revolution Will Be Televised.

بعض روّاد السوشال ميديا أثنوا على انتقاد «هيئة الإذاعة البريطانية» لتنظيم «داعش» واعتبروا أنّ المسألة تبيّن «تطوّراً وتقدّماً» في أسلوب البرنامج، بينما رأى آخرون أنّ ما شاهدوه لا يتعلّق بالهجاء: «عرض برنامج حول تنظيم إرهابي يمعن في قتل الناس ليس مادة كوميدية إطلاقاً».

صحيفة «إندنبدنت» البريطانية، أكدت أنّها حاولت التواصل مع BBC غير أنّ المؤسسة الإعلامية العريقة «رفضت التعليق».

