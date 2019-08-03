زوار مهرجان الشام بتجمعنا.. أجواء ممتعة ومشهد جديد لعودة الحياة إلى طبيعتها

من أماكن التسوق وأجنحة الحرف اليدوية والتراثية والنباتات الدمشقية إلى عروض المسرح والسينما والحفلات الفنية والفقرات الرياضية وعروض السيرك وحديقة الحيوانات وقسم المطاعم والمقاهي محطات متنوعة يجمعها مهرجان “الشام بتجمعنا” في مساحة واحدة ضمن حديقة تشرين بدمشق لتلبية رغبات الزوار على اختلاف أعمارهم واهتماماتهم حسب القائمين عليه.



و أكد زوار تميزه لجهة التنظيم وتنوع الفعاليات والأنشطة حيث لفت كل من “جميل المدحجي” و”محمد كيخيا” ‘لى أن أنشطة المهرجان تناسب كل أفراد العائلة لقضاء أوقات العطلة بجو من التسلية والمتعة.



فيما وجدته “براءة كرم” فرصة مناسبة للتسوق والاستفادة من العروض التي تقدمها الشركات والفعاليات الاقتصادية وتأكيد عودة الحياة إلى طبيعتها في سورية بعد انتصارها على الإرهاب.



ومن حمص أتت “سلوى قصراوي” للتمتع بأجواء المهرجان على حد تعبيرها مشيرة إلى توقيته المناسب لتزامنه مع العطلة الصيفية من جهة واقتراب عيد الأضحى وافتتاح المدارس مما يجعله فرصة للتسوق أيضا.



ويحظى الأطفال بحيز واسع من فعاليات المهرجان حيث خصصت لهم فقرات يومية تتضمن الرسم على الوجوه وعروض الدمى والمشي على العصا وألعابا ترفيهية فضلا عن ورش فنية ومسرح المواهب في مشهد افتقده الصغار لسنوات جراء الإرهاب.



الطفل “زين ابراهيم” أعرب عن سعادته بالقدوم لحديقة تشرين مع أسرته والتمتع بالأنشطة الترفيهية والتعليمية بينما أشارت كل من “رجاء ادريس” و”سيلفا ابراهيم” إلى أن المهرجان لم يتح مساحة للعب أمام الأطفال فقط بل وفر أنشطة تكسبهم مهارات إبداعية وفنية.



ويواصل مهرجان “الشام بتجمعنا” الذي تنظمه غرفة تجارة دمشق ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظة دمشق فعالياته في حديقة تشرين حتى 17 آب الجاري من الساعة الخامسة مساء حتى 11 ليلا.