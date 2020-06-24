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زلزال قوي يضرب جنوب المكسيك… وتحذير من تسونامي

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7ر7 درجات على مقياس ريختر جنوب المكسيك اليوم.

ونقلت وكالة رويترز عن مركز المسح الجيولوجي الأميركي قوله إن مركز الزلزال يقع في ولاية اوكساكا الساحلية على المحيط الهادئ.

من جهته أصدر المعهد الأميركي للجيوفيزياء تحذيرا من حصول موجات مد عالية “تسونامي” على السواحل الجنوبية للمكسيك وغواتيمالا والسلفادور وهندوراس إثر الزلزال.

وشعر بالزلزال سكان أحياء عدة في العاصمة مكسيكو دون ورود أنباء فورية عن وقوع ضحايا أو أضرار.

يذكر أن زلزالا بقوة 1ر7 درجات ضرب وسط المكسيك في عام 2017 وأدى إلى مقتل 355 شخصا في العاصمة والولايات المحيطة بها.