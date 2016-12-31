زلزال قوته 5ر5 درجات قرب الساحل الشرقي لليابان

ضرب زلزال قوته 5ر5 درجات بالقرب من الساحل الشرقي لليابان من دون أن يتسبب بوقوع اصابات أو اضرار.



ونقلت “أ ف ب” عن معهد المسح الجيولوجي الأميركي قوله أن الزلزال وقع على عمق 11 كلم وعلى بعد 442 كلم شمال شرق العاصمة طوكيو.



وتم تسجيل زلزال قوته 3ر6 درجات على بعد 18 كلم شمال شرق مدينة دايغو اليابانية أمس دون أن يتسبب بوقوع إصابات أو أضرار.



وشهدت اليابان زلزالا قوته 9 درجات في آذار من العام 2011 أسفر عن مقتل نحو 18500 شخص وتسبب بكارثة في محطة فوكوشيما النووية.

وكالات