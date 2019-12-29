زلزال دمشق عام 847 م

* حدث زلزال يوم 24 تشرين الثاني من العام 847 مركزه شمال لبنان باتجاه منطقة تلكلخ ( منطقة البقيعه ) بقوة 7.3 على مقياس ريختر و البالغه شدته 11 على مقياس ميركالي . و يبدو انه حسب الأبحاث المعاصره مجموعة هزات حدثت بثلاث اتجاهات : دمشق جنوباً و أنطاكيه شمالاً و الموصل شرقاً . و قد روى ابن الذهبي ( المعروف ب شمس الدين أبو عبدالله ، و هو مؤرخ و راوي أحاديث عاش بالعصر المملوكي بدمشق 1274-1348 م ) ان عدد الضحايا بلغ 20000 في أنطاكيه و 50000 في الموصل .

* هذا و يعتبر الزلزال من أقوى الزلازل التي منشؤها انهدام البحر الميت ، سببه فالق اليمونه / Yammouneh Fault ، و قد أثر على بلاد الشام في عهد الخليفه العباسي الحادي عشر جعفر بن محمد المعتصم ابن محمد ابن هرون الرشيد .

* حسب الدراسات الحديثه فإن العلماء يعزون ان الانعطاف الحاصل في فالق البحر الميت عند لبنان ، باتجاه جنوب غرب - شمال شرق ، شكل دفعاً بين كتلتي جبال لبنان الساحليه و الداحليه أدى الى تشكل فالق اليمونه / Yammouneh التعيس الذِكر الذي يعتقدون انه السبب في زلازل عام 1202 م و 1759 م و هذا الذي نتكلم عنه ( 847 م ) .

* لحق الدمار ، ليس فقط انطاكيه و الموصل ، فنفس اليوم 24 نوڤمبر ت٢ اصاب دمشق و دمر جزءاً كبيراً منها بدءاً من الغسق و حتى منتصف النهار ، و قد اصاب الدمار جامع أميه الكبير و سقطت منارته ، كما تهاوت الجسور و انهارت المنازل و تبعثرت الحجاره الضخمه ، كما دمرت بعض البلدات قرب دمشق ومنها داريا .

* لحق الدمار أيضاً مدينة حمص و بلدات في لبنان و في الجزيره السوريه حتى بلدات ما بين النهرين .