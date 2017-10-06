زلزال بقوة 3ر6 درجات يضرب قبالة الساحل الشرقي لليابان
ضرب زلزال بلغت شدته 3ر6 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لليابان اليوم دون ورود انباء عن ضحايا أو أضرار.
ونقلت رويترز عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قولها: إن “الزلزال وقع على بعد 300 كيلومتر شرق مدينة إيواكي بجزيرة هونشو على عمق 8ر77 كيلومترا “.
وتقع اليابان عند تقاطع أربع صفائح تكتونية وتشهد سنويا أكثر من 20 بالمئة من الهزات الأعنف في العالم حيث تسبب زلزال قوي تحت البحر في آذار 2011 بتسونامي خلف العديد من القتلى وأحدث كارثة نووية في محطة فوكوشيما.
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