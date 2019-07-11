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زلزال بشدة 5 درجات يضرب جزر الكوريل الجنوبية الروسية

أعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة سخالين أن زلزالا بلغت قوته 5 درجات وقع اليوم بالقرب من جزر الكوريل الجنوبية.


وقالت  إيلينا سيمينوفا رئيسة محطة رصد الزلازل في يوجنو ساخالينسك  إن “الزلزال الذي بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر تم تسجيله اليوم في جزر الكوريل الجنوبية”.


وأضافت سيمينوفا إن مركز الزلزال وقع عند إحداثيات خط العرض 44.5 شمالاً وخط طول 149.1 شرقاً وعلى بعد 116 كيلومترا جنوب شرق جزيرة إيتوروب وعلى عمق 62 كيلومتراً”.


ووفقا لمديرية حالة الطوارئ في منطقة سخالين لم يشعر سكان المنطقة بالهزات ولم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية “تسونامي” أو أي تقارير عن أضرار أو ضحايا جراء الزلزال.
 

 