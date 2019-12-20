زكاتك خفض أسعارك .. مبادرة لوزير الاوقاف

أطلق وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد مبادرة وزارة الأوقاف لمواجهة غلاء الأسعار والتي حملت عنوان (الدين أخلاق …. زكاتك خفض أسعارك) وذلك في صالة الرحمة بمدينة طرطوس خلال اجتماعه مع أئمة وخطباء المساجد ومدرسي الثانويات الشرعية في المحافظة.



وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير الأوقاف أنه منذ أيام كان هناك لقاء للسيد الرئيس بشار الأسد مع المشرفات على التعليم الشرعي ومعلمات القرآن الكريم من كل المحافظات وكان من ضمن توجيهاته التركيز على محاربة الفساد وعلى مواجهة ارتفاع الأسعار والحرب الاقتصادية المفروضة على سورية من خلال نشر القيم والأخلاق لأن الدين أخلاق وانه لا يمكن محاربة ومكافحة الفساد إلا بنشر تعاليم القيم الأخلاقية التي جاءت بها الأديان.



وأضاف وزير الأوقاف إنه بعد اللقاء اجتمع السادة العلماء ومعلمات القرآن الكريم وقرروا إطلاق مبادرة من خلال خطب الجمعة تحت شعار (الدين أخلاق… زكاتك خفض أسعارك) حيث يقوم خطباء المساجد ومعلمو القرآن في المساجد بالطلب من التجار في أحيائهم بيع مادة أو أكثر من المواد حسب استطاعتهم بسعر الكلفة وأن يخفضوا الأسعار زكاة وصدقة عن أموالهم كما أمر الإسلام وكما جاءت الأديان والقيم الأخلاقية وكذلك التعاون والتعاضد والتكاتف في مواجهة الحرب الاقتصادية على بلادنا من أجل أن يكون المجتمع سليماً ومعافى.



وأشار الوزير السيد إلى أن هذه المبادرة بسيطة جداً وهي مبادرة اختيارية وكيفية لكل حي من الأحياء وحسب رغبة التجار فهم يستطيعون أن يقدروا ما هي المواد التي يمكن أن تباع بسعر الكلفة وأن يكون هذا الأمر عاماً في كل أرجاء الجمهورية العربية السورية.



وخلال الاجتماع أوضح وزير الأوقاف أن سورية تتعرض لحرب اقتصادية وهي وجه من أوجه الحرب التكفيرية الإرهابية الوهابية التي قدم الشعب السوري آلاف الشهداء في مواجهتها مؤكداً أنه كما انتصرت سورية على الحرب الإرهابية التكفيرية بجيشها وشعبها وقائدها ستواجه الحرب الاقتصادية ولن يستطيعوا إخضاعها.



وأضاف إن على رجال الدين والسادة العلماء ومعلمات القرآن الكريم واجباً كبيراً واجباً إيمانياً دينياً وواجباً وطنياً بتكريس القيم الأخلاقية المستمدة من التعاليم الدينية التي تضمن مكافحة الفساد وصلاح المجتمع وأن المبادرة ستنطلق اليوم الجمعة من كل مسجد.





سانا