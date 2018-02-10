زعيم حركة “طالبان باكستان” الإرهابية قتيلا بغارة أمريكية

أكدت مصادر حكومية باكستانية مقتلفي غارة أمريكية في إقليم وزير ستان شمال غربي البلاد.





وقالت صحيفة باكستانية إلى أن ساجنا قتل في الغارة مع ابن أخيه واثنين من حراسه.





وقال مسؤول في أجهزة الاستخبارات إن “السيارة (التي كان فيه زعيم الحركة) دُمِّرت تماما”، مضيفا أن المنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان شهدت غارات لطائرات بدون طيار خلال الساعات الـ24 الماضية.





وفي 2 تشرين الثاني 2013، اختارت حركة “طالبان باكستان” خان سعيد ساجنا زعيما جديدا بعد مقتل زعيمها السابق حكيم الله محسود في غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار.





وتعتبر باكستان الضربات الجوية التي تنفذها طائرات من دون طيار انتهاكا لسيادتها، فيما تتهم واشنطن إسلام آباد بتوفير ملاذات آمنة لمسلحين، وهو ما تنفيه الأخيرة.



