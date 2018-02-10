إصابة أكثر من طائرة إسرائيلية خلال تصدي دفاعاتنا الجوية لعدوان إسرائيلي
نشرة الصباح الميدانية
وسائل إعلام العدو: سقوط مروحية اسرائيلية فوق شبعا
وسائل إعلام العدو الإسرائيلي: اطلاق 5 صواريخ من سوريا إلى مرتفعات الجولان
الجيش السوري يوضح الأهمية الاستراتيجية لتحرير “الجيب المحاصر”
المذبحة الأميركية بحق القوات السورية تهدد بإطلاق العنان لحرب أوسع
بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا آفاق التسوية السياسية للأزمة في سورية
الجيش يستعيد السيطرة على 16 قرية وبلدة ضمن جيب إرهابيي (داعش) المحاصر بريفي حلب الجنوبي وحماة الشمالي الشرقي
نشرة أخبار الصباح الميدانية ليوم الجمعة
البنتاغون: لسنا بوارد مواجهة الجيش السوري
موسكو تدعو ديمستورا للإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية السورية
الأسد يرفض الرسائل التركية والجيش السوري إلى الغوطة الشرقية
الخارجية تشجب العدوان الهمجي الأمريكي الجديد على ريف دير الزور
قصف أميركي يستهدف حلفاء الجيش
سوتشي خطوة متقدمة للحل في سورية

زعيم حركة “طالبان باكستان” الإرهابية قتيلا بغارة أمريكية

 

أكدت مصادر حكومية باكستانية مقتلفي غارة أمريكية في إقليم وزير ستان شمال غربي البلاد. زعيم حركة طالبان الإرهابية في باكستان “سعيد ساجنا”

وقالت صحيفة باكستانية إلى أن ساجنا قتل في الغارة مع ابن أخيه واثنين من حراسه.

وقال مسؤول في أجهزة الاستخبارات إن “السيارة (التي كان فيه زعيم الحركة) دُمِّرت تماما”، مضيفا أن المنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان شهدت غارات لطائرات بدون طيار خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي 2 تشرين الثاني 2013، اختارت حركة “طالبان باكستان” خان سعيد ساجنا زعيما جديدا بعد مقتل زعيمها السابق حكيم الله محسود في غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار.

وتعتبر باكستان الضربات الجوية التي تنفذها طائرات من دون طيار انتهاكا لسيادتها، فيما تتهم واشنطن إسلام آباد بتوفير ملاذات آمنة لمسلحين، وهو ما تنفيه الأخيرة.

المصدر :RT

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.