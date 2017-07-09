زراعي إزرع يتسلم 260 مليون ليرة ثمن الدفعة الثانية من الأقماح المسلمة

تسلم المصرف الزراعي التعاوني في إزرع اليوم مبلغ 260 مليون ليرة سورية لقاء الدفعة الثانية من اثمان الأقماح المسلمة لمكتب حبوب إزرع ولفرع إكثار البذار في إزرع ليصبح مجموع المبالغ المحولة إلى المصرف منذ بدء موسم تسويق الأقماح 485 مليون ليرة.

وأشار مدير المصرف ماجد الحريري إلى أن المصرف سلم الفلاحين مبلغ 210 ملايين ليرة أثمان أقماح مسلمة لافتا إلى وصول كمية 150 طنا من سماد سلفات البوتاس المستورد والتي سيبدأ توزيعها في أيلول القادم مع بداية الموسم الزراعي 2017-2018.

المصدر: سانا