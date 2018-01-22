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زراعة 8100 هكتار بالمحاصيل الطبية والعطرية بالحسكة

بلغت المساحات المزروعة بالمحاصيل الطبية والعطرية بالحسكة للموسم الحالي 8100 هكتار وذلك منذ بداية عمليات الزراعة مطلع الشهر الحالي وحتى تاريخه.


وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس رجب سلامة أن المساحة المزروعة بمحصول الكمون بلغت 4200 هكتار والكزبرة 3750 هكتارا والحبة السوداء 150 هكتارا متركزة في مناطق المالكية وتل براك وتل حميس وتل تمر وأبو راسين مبينا أن عمليات زراعة الفلاحين لأراضيهم بهذه المحاصيل مستمرة حتى نهاية الشهر القادم.


وتوقع المهندس سلامة أن تشهد عمليات زراعة الأراضي بالمحاصيل الطبية والعطرية ارتفاعا تدريجيا بعد الأمطار التي شملت مختلف مناطق المحافظة بنسب متفاوتة خلال الأيام الثلاثة الماضية.


يشار إلى أن خطة مديرية الزراعة للمحاصيل الطبية والعطرية للموسم الشتوي الحالي تتضمن زراعة 3205 هكتارات كمون و2300 هكتار كزبرة فقط لكن الفلاحين يقبلون على هذه الزراعة بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج وتوفر سوق التصريف.

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