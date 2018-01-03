زراعة 40 ألف هكتار بمحصولي القمح والشعير بمنطقة الغاب

وصلت المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب منذ بداية عمليات الزراعة وحتى تاريخه إلى نحو 40 ألف هكتار.

وأوضح مدير عام الهيئة المهندس غازي العزي أنه تمت زراعة 36500 هكتار بمحصول القمح مقابل زراعة 3450 هكتارا بالشعير مبيناً أن المساحة المزروعة تعد جيدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح مدير عام الهيئة المهندس غازي العزي أنه تمت زراعة 36500 هكتار بمحصول القمح مقابل زراعة 3450 هكتارا بالشعير مبيناً أن المساحة المزروعة تعد جيدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.