زراعة 1.3 مليون هكتار قمح في سورية.. وإقبال على زراعة الشعير

بين مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عبد المعين قضماني أن نسبة تنفيذ زراعة محصول القمح لهذا العام تجاوزت 73 بالمئة وذلك لغاية نهاية الشهر الماضي، مبيناً أن ما تمت زراعته وصل إلى مليون و 309 آلاف هكتار من إجمالي خطة وزارة الزراعة لمحصول القمح والبالغة 1.8 مليون هكتار.



وأوضح قضماني أن المنفذ من المحصول المروي وصل إلى 563 ألف هكتار من أصل 893 ألف هكتار مخطط لزراعته ما يعني تنفيذ 63 بالمئة مشيراً إلى أن نسبة المنفذ من البعل وصلت إلى 82 بالمئة فزرع 746 ألف هكتار من أصل 907 آلاف هكتار مخطط لزراعتها.



ولفت قضماني إلى أن مقارنة المساحة المزروعة مع نفس الفترة من العام الماضي نجدها متقاربة مستبشراً بالأيام العشرة القادمة لتدارك باقي المساحات موضحا أن المحصول وضعه جيد وأن تواتر الهطلات المطرية منذ شهر تشرين الثاني شجع الفلاحين على تنفيذ المساحات المخططة.



وكشف قضماني عن تباين في زراعة القمح المروي بين المحافظات وخصوصاً تلك التي تعتمد على شبكات الري الحكومية فتأثر هذه الشبكات كما في محافظة دير الزور أدى إلى قلة في تنفيذ المساحات المروية والأمر ذاته حصل في محافظة الحسكة بسبب عدم وصول الأسمدة للفلاحين حيث وصلت نسبة تنفيذ زراعة القمح البعل إلى 77 بالمئة في الحسكة وارتفعت في الرقة إلى 134 بالمئة ونفس الأمر في حلب معيدا ذلك إلى دخول مساحات جديدة من الأراضي الزراعية كان من الصعب زراعتها بالنسبة للفلاح في السنوات السابقة.



وأعاد قضماني إقبال الفلاحين على زراعة الشعير بسبب زيادة الطلب عليه في الأسواق المحلية نتيجة ازدياد عمليات تربية الثروة الحيوانية إضافة إلى عدم وجود أعباء أو تكاليف زراعته وخدمته مشيراً إلى تنفيذ 98 بالمئة من إجمالي المساحة المخططة لزراعته والبالغة 1.499 مليون هكتار.



الوطن