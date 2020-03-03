زراعة 100 ألف هكتار بمحصولي القمح والشعير في أراضي محافظة إدلب المحررة من الإرهاب

بلغت المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير في أراضي محافظة إدلب المحررة من الإرهاب خلال الموسم الحالي 100 ألف هكتار ضمن الأراضي المروية والبعلية.



وأوضح مدير الزراعة في إدلب المهندس محمد نجيب الطباع أنه تمت زراعة 15 ألف هكتار قمح في الأراضي المروية مقابل 30 ألف هكتار في الأراضي البعلية فيما تمت زراعة 55 ألف هكتار شعير في الأراضي البعلية مبيناً أن أماكن زراعة المحصولين تتركز في المناطق المحررة من الإرهاب بريف المحافظة الجنوبي الشرقي وخاصة سنجار وأبو الضهور وتل الكرام وخان شيخون.



ولفت إلى أنه يتم حالياً الكشف على الأراضي المزروعة بالقمح والشعير لمراقبة الإنبات مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ الخطة المقررة للمحصولين هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي بسبب دخول مساحات جديدة وتأمين مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ومحروقات.