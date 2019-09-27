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زراعة طرطوس: إنتاج المحافظة من الزيتون أكثر من 103 آلاف طن

قدرت مديرية زراعة طرطوس إنتاج المحافظة من محصول الزيتون بنحو مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة وتسع وعشرين طنا وحددت الخامس عشر من الشهر المقبل موعدا لبدء القطاف.


وبين المهندس محمد غانم عبد اللطيف رئيس دائرة الأشجار المثمرة في مديرية الزراعة أن عشرين بالمئة من ثمار الزيتون يخصص للمائدة بينما يخصص ثمانون بالمئة لاستخراج الزيت.


وأوضح عبد اللطيف أن المساحة الإجمالية المزروعة بأشجار الزيتون تبلغ نحو 76 ألف هكتار وعدد أشجار الزيتون الكلي يبلغ أكثر من أحد عشر مليونا منها أكثر من عشرة ملايين في طور الأثمار.


وأشار عبد اللطيف إلى أنه من المتوقع افتتاح مئة وخمس وستين معصرة ما بين مكبس وطرد مركزي من أصل مئتين وسبع وعشرين معصرة في محافظة طرطوس.