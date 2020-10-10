زراعة ديرالزور تستمر في تسويق محصول القطن وعمليات القطاف للموسم الحالي

تستمر محافظة ديرالزور في عمليات قطاف وتسويق الأقطان للموسم الزراعي الحالي، حيث بلغت الكميات المسوقة حتى الآن مايقارب ٧٢٥ طن من القطن.



وشرح مدير محلج ديرالزور المهندس صالح الهرمش :” المحلج بدأ في 24 من الشهر الماضي بإستلام الأقطان من حقول الفلاحين ووزنها في قبان المحلج، وذلك بعد وضعها بشاحنات مخصصة من قبل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان ليصار إلى نقلها من دير الزور إلى محالج حماة على نفقة المؤسسة وبموجب شهادة منشأ”.



وبين الهرمش أن “التعاون قائم بين جميع الجهات المعنية من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان واتحاد فلاحي دير الزور والمصرف الزراعي والجمعيات الزراعية والفلاحين لتسهيل عملية التسويق”.



ومن جانب آخر أوضح مدير زراعة ديرالزور المهندس محمود حيو لتلفزيون الخبر أن :” مواصلة الفلاحين عملية قطاف محصولهم من القطن لتسويقه يتم بإشراف الجمعيات الفلاحية الزراعية التي تعمل على تسهيل عملية التسويق”.



وذكر الحيو أنه “تم اليوم تسويق سيارة قطن من دائرة زراعة موحسن قرية طابية شامية، وبلغت حمولة السيارة 29.300 طن وعدد الشلول 207 شل”.





وأكد الحيو أن “القطن يعد محصولاً استراتيجياً مهماً، حيث عاد إلى واجهة العملية الزراعية بمحافظة ديرالزور نتيجة الدعم الحكومي الكبير الذي يحظى به المزارعون الذين عادوا إلى حقولهم بعد تطهير مناطقهم من المجموعات المسلحة بمختلف أشكالها”.

ونوه الحيو إلى أن “المساحة المزروعة بمحصول القطن في المحافظة للموسم الحالي بلغت 12200هكتار”، مبيناً أن “تقديرات متوسط إنتاج الهكتار الواحد من القطن في المحافظة نحو 3250 كيلوغراماً”.



كما عبر عدد من الفلاحين عن ارتياحهم لسهولة إجراءات عملية التسويق، وأن السعر المقدم من الحكومة لمحصول القطن هذا العام يعد سعراً مجزياً ولا سيما أن نقل المحصول يتم على نفقة المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان ما يحقق ريعية جيدة للفلاح.



وأشار الحيو إلى أن “المتابعة الدائمة من قبل الوحدات الإرشادية ودائرة الوقاية بمديرية الزراعة وتقديم كل مايلزم الفلاحين طوال فترة الموسم من بذار وأسمدة وكهرباء ومحروقات لتأمين مياه السقاية، إضافة لتأمين البذار من صنف دير 22 ساهم بتحسين الموسم على صعيد زيادة الكميات وجودة المحصول”.







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