زراعة حماة: تقديرات بإنتاج نحو 1400 طن من الذرة الصفراء للموسم الحالي

قدرت مديرية الزراعة بحماة إنتاج نحو1400 طن من محصول الذرة الصفراء خلال الموسم الزراعي الحالي.



وأوضح معاون مدير الزراعة الدكتور صطام خليل أن المساحة المزروعة بالذرة الصفراء للموسم الحالي بلغت 455 هكتاراً وتتجاوز الخطة المقررة بأربعة أضعاف مبيناً أن أهم مناطق زراعة الذرة الصفراء في مجال زراعة حماة تتركز على ضفاف نهر العاصي وخاصة في بساتين الضاهرية والجاجية وخطاب والشيحة وكازو وقمحانة وسريحين.



وكانت الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل مديرية زراعة حماة أنتجت الموسم الماضي نحو1500 طن من الذرة الصفراء.