زراعة حماة تخصص 1469 هكتارا لزراعة محاصيل الخضار الشتوية الموسم المقبل

خصصت مديرية زراعة حماة مساحة 1469 هكتارا لزراعة محاصيل الخضار الشتوية ضمن خطتها للموسم الزراعي الجديد.

وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمديرية المهندس صفوان كزكز أن أراضي المحافظة تناسب زراعة معظم محاصيل الخضار الشتوية وخاصة “السبانخ والزهرة والسلق والفول والخس والملفوف”.

وبين أن زراعة الخضار الشتوية تلقى إقبالا جيدا من قبل الفلاحين بسبب غزارة الإنتاج وتوفر مستلزمات الزراعة وغلاء ثمن معظم هذه المحاصيل بشكل واضح خلال السنوات الماضية.

وتتركز زراعة الخضار الشتوية في محيط مدينة حماة على ضفاف نهر العاصي خاصة بساتين “الضاهرية والجاجية وخطاب والشيحة وكازو وقمحانة وسريحين إضافة إلى قرى وبلدات منطقة محردة”.