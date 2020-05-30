زراعة السويداء توضح سبب ارتفاع أسعار الأدوية

اشتكى مزارعو الأشجار المثمرة في السويداء و على رأسهم مزارعو التفاح من ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية التي زادت أسعارها على الموسم الماضي بنحو ٥٠% ، مؤكدين على ضرورة تأمين الأدوية الزراعية لدى صيدلية اتحاد الفلاحين بأسعار مناسبة ومنافسة لأسعار السوق المحلية وخاصة أن تكاليف الإنتاج باتت مرهقة للفلاحين.



للوقوف على هذا الأمر، أوضح رئيس اتحاد فلاحي السويداء إحسان جنود أنه نتيجة لإقبال المزارعين على شراء الأدوية من صيدلية الاتحاد أثناء الرشة الأولى حصل نقص ببعض أنواع الأدوية الزراعية وأكد أن هناك معاناة حقيقية لدى المزارعين من ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية لدى القطاع الخاص .



من جهته، أشار مدير زراعة السويداء أيهم حامد إلى أن أسعار الأدوية الزراعية هي خاضعة للعرض والطلب وغير مسعّرة من وزارة الزراعة مضيفاً: لذلك مراقبتنا محصورة فقط بمدى صلاحية الأدوية فقط.





الوطن





