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زراعة أكثر من 76 ألف هكتار بمحصول الشعير في حماة

 

وصلت المساحات المزروعة بمحصول الشعير في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل مديرية زراعة حماة والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب خلال الموسم الحالي إلى 76 ألفا و718 هكتارا من إجمالي الخطة المقررة والبالغة 137 ألف هكتار.

وأوضح مدير عام هيئة تطوير الغاب المهندس غازي العزي أن المساحة المزروعة بمحصول الشعير في أراضي الهيئة بلغت 5200 هكتار من إجمالي الخطة المقررة للموسم الحالي والبالغة 840 هكتاراً متوقعاً أن تزداد المساحات أكثر بسبب استمرار عمليات الزراعة.

من جهته أشار الدكتور صطام الخليل معاون مدير زراعة حماة إلى أن المساحة المزروعة بمحصول الشعير المروي وصلت إلى 4913 هكتاراً مقابل 66605 هكتارات من الشعير البعل من إجمالي الخطة المقررة والبالغة 127530 هكتاراً بعلاً و8861 هكتاراً مروياً.

وكانت الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل مديرية زراعة حماة وهيئة تطوير الغاب أنتجت الموسم الماضي نحو 97 ألف طن من الشعير.

 

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